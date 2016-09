/ / Caravana da Transformação recebe demandas do cidadão em Peixoto

Governador Pedro Taques e o vice Carlos Fávaro participaram

da Caravana da Transformação

A segunda edição da Caravana da Transformação, que ocorre em Peixoto de Azevedo, é vista pelo vice-governador Carlos Fávaro (PSD), que participou dos trabalhos nesta sexta (09), também como uma oportunidade para receber as demandas do cidadão, além de o Estado se fazer presente no interior e trazer respostas mais imediatas à sociedade.

"Estamos aqui também coletando sugestões e políticas públicas que possam ser implementadas. É um novo modelo de governar que tenho certeza que vai estar mais próximo de efetivamente dar respostas ao cidadão", afirmou o vice-governador

A Caravana da Transformação, segundo Fávaro, é um grande programa do governo, um compromisso que foi assumido pelo governador Pedro Taques em 2014, de levar o Estado para perto do cidadão. "Resgatar o cidadão. O governador dizia que não deixaria nenhum cidadão para trás. Estamos na segunda edição e é um sucesso já comprovado”.

No período da manhã ,o vice-governador visitou alguns stands e conheceu de perto o funcionamento dos serviços oferecidos pela Caravana. No stand da Secretaria de Meio Ambiente, pasta que também é secretário, o vice entregou pessoalmente à Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto a licença de denominação de propriedade.

"Quero parabenizar o trabalho desenvolvido pela cooperativa de Garimpeiros buscando a legalidade e trazendo oportunidades econômicas. Tenho certeza que o fortalecimento dessa parceria, com a secretaria e Meio Ambiente e a Cooperativa dos Garimpeiros, vai trazer junto com a Sedec políticas transversais", disse ele.

Delegação de competência



Durante sua participação na Caravana da Transformação, Fávaro, como titular da Sema, fez alguns atendimentos e reuniões. No período da tarde, ele participou junto com Taques de reunião para fazer um chamamento aos prefeitos, a fim de receberem delegação de competência na área ambiental.

"Esse é um trabalho constante da Sema. É uma determinação do governador a desconcentração e descentralização. Só nesse último período, 35 municípios receberam delegação de competência para licenciar empreendimentos de baixo e médio impacto. Hoje, chamados de empreendimentos de impactos locais".

É fundamental que as prefeituras parceiras montem uma estrutura mínima e siga a legislação, não precisando concentrar toda a demanda em Cuiabá, na sede da Sema, causando morosidade nos processos.

"Quanto mais descentralizado mais rápido o atendimento ao cidadão. Com isso, podemos atender os empreendimentos de alto impactos, mais difíceis, e deixamos aos municípios parceiros atenderem o cidadão com empreendimentos de baixo impacto".

A Caravana

Neste sábado (10) será realizado o Dia D da Caravana da Transformação, em que serão desenvolvidos serviços de cidadania, como emissão de documentos (RG, CPF e Carteira de Pescador Amador), além de orientações sobre combate à violência contra a mulher, seleção para vagas de trabalho pelo Sine, entre outros.

A Caravana da Transformação está em sua segunda edição, sendo realizada na Vila Olímpica de Peixoto de Azevedo. Além da cidade, outros 16 municípios também estão sendo beneficiados com os serviços sociais e de saúde. São eles: Alta Floresta, Nova Bandeirantes, Apiacás, Nova Monte Verde, Paranaíta, Carlinda, Nova Canaã do Norte, Colíder, Nova Santa Helena, Terra Nova do Norte, Novo Mundo, Guarantã do Norte, Matupá, Nova Guarita, Itaúba e Marcelândia. Com Assessoria