/ / CANDIDATO A PREFEITO ÉRICO STEVAN, PROCESSA RADIO “CONTINENTAL FM” QUE O CALUNIOU

Conforme informações colhidas, o departamento jurídico do candidato a prefeito de Guarantã do Norte/MT, Érico Stevan, protocolou ação judicial em face da rádio “CONTINENTAL FM” desta cidade.

Segundo consta dos autos, a matéria utilizada pela CONTINENAL FM fora realizada com o único intuito de denegrir a imagem do candidato, que, mesmo sabendo do teor decisão judicial em favor de Érico, bem como, o fato deste não ter sofrido qualquer punição, tentou induzir seus ouvintes em erro das mais diversas formas, principalmente, com informações inverídicas e insinuações caluniosas.