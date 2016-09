/ / Botafogo 2 x 1 Grêmio - Com golaço de bicicleta, Fogão respira e complica Imortal!

O resultado levou a equipe carioca para o 11º lugar, com 29 pontos, a cinco de distância do Internacional, o 17º e primeira equipe na zona do rebaixamento. O Grêmio permaneceu na sexta colocação, com 36 pontos, e perdeu a chance de retornar para G4 - o Corinthians, que está em quarto, tem 37 pontos.

POLÊMICA E FOGÃO NA FRENTE

O árbitro Wagner Reway protagonizou um lance polêmico logo no início. Aos três minutos, Sassá, em posição de impedimento, se chocou com Bruno Grassi e Neilton completou para as redes. Após validar o gol e voltar atrás, Reway conversou com o auxiliar e a partida permaneceu parada por cinco minutos. No final das contas, optou corretamente pela anulação.

O time carioca dominou o primeiro tempo e quase marcou aos 13 minutos. Aos 20, veio o golaço. Após boa jogada pela direita, Luís Ricardo levantou na área para Camilo acertar uma bela bicicleta, indefensável para Bruno Grassi: 1 a 0.

Camilo e Neílton comemoram golaço de bicicleta do meia do Botafogo contra Grêmio

Com Marcelo Oliveira em péssimo dia pela esquerda, o Botafogo chegava ao ataque com facilidade. A forte marcação do time também auxiliava. Assim saiu o segundo gol. Após Wallace perder a bola no meio de campo, aos 28, Luís Ricardo avançou e passou para Sassá ampliar: 2 a 0. Em nova falha de Marcelo Oliveira, Dudu Cearense entrou na área e quase marcou.

REAÇÃO TARDIA

Irreconhecível, o Grêmio voltou para o segundo tempo com maior posse de bola, mas sem criatividade e eficiência. Com mais liberdade, Luan teve chance em cobrança de falta, mas finalizou mal. Aos 25, tabelou com Batista e teve boa oportunidade de gol, mas não concluiu e irritou o técnico Roger.

Aos 34, Luan encontrou Batista, que ganhou da defesa e superou Sidão para fazer 2 a 1. Em busca do empate, o time tricolor passou a pressionar nos minutos finais, mas sem muito sucesso. Na base da experiência, o Botafogo segurou o jogo e garantiu uma importante vitória para se afastar da zona do rebaixamento do Brasileirão.

PRÓXIMOS JOGOS

Na quarta-feira, o time alvinegro faz o clássico com o Fluminense, novamente no Luso Brasileiro, pela 23ª rodada do Brasileirão. O time tricolor volta a campo também na quarta-feira, para enfrentar o Coritiba, no estádio Couto Pereira.