/ / Atlético costura marcação colorada, vence por 3 a 1 e afunda Inter no Z-4

No Independência, Atlético Mineiro supera frágil defesa colorada, vence por 3 a 1 e segue no G-4

Para fechar a vigésima sétima rodada do campeonato brasileiro, o Atlético Mineiro contou com o bom público presente no Independência para vencer o Internacional. Na tarde desse domingo (25), o Galo assumiu o domínio da partida, criou as melhores chances de gols e com ótimo entrosamento, superou a marcação colorada e contou com gols de Fred, Clayton e Lucas Pratto para vencer o Inter, Gustavo Ferrareis descontou para o time gaúcho, que volta à zona de rebaixamento.





Quanta categoria!

O Atlético Mineiro não se intimidou diante do Internacional, com um bom entrosamento entre Robinho, Fábio Santos, Dátolo, Rafael Carioca e Fred, o Galo abusou da categoria em suas jogadas, abriu o placar logo aos 14 minutos com Fred, após ótima jogada entre Fábio Santos, Rafael Carioca e Robinho, na sequência Clayton após tabelinha com Robinho, chutou de pé esquerdo, da entrada da área e aumentou a vantagem para o time mineiro.

A equipe colorada ainda diminuiu nos contra-ataques, aos 30 minutos com Gustavo Ferrareis, porém Pratto com um golaço, assegurou a vitória do Galo e saiu de campo ovacionando pelos torcedores, ouvindo o grito de “Pratto eu te amo”.

Tabela

Com a vitória, o Atlético Mineiro segue na terceira posição, com 49 pontos. Já o Internacional, sem vencer há quatro rodadas, volta para a zona de rebaixamento, na décima oitava posição, com 27 pontos.

Na próxima quarta-feira (28), o Internacional entra em campo pelas quartas de final da Copa do Brasil, diante do Santos, na Vila Belmiro. No mesmo dia, o Atlético Mineiro encara o Juventude, no Mineirão.

Por Bruna Ficagna