/ / América-RN 0 x 1 Cuiabá-MT - Dourado chega a 6º jogo sem perder e se afasta da degola

Com uma boa recuperação, o Cuiabá segue se afastando do rebaixamento no Grupo A; o Mecão segue ameaçado

Natal, RN, 04 (AFI) – O Cuiabá derrotou o América-RN por 1 a 0 na tarde deste domingo e se afastou ainda mais da zona de rebaixamento no Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogando na Arena das Dunas, em Natal, o Dourado saiu na frente aos 20 minutos e aguentou a pressão dos mandantes no segundo tempo para sair com a vitória.

Com os três pontos, o Cuiabá chega a 20 pontos e assume a sexta posição do grupo, ultrapassando o América-RN e podendo brigar pelo G4 nas rodadas finais. Este é o sexto jogo sem perder do Dourado. O Mecão cai para sétimo, com 19 pontos e segue ameaçado pelo rebaixamento.

O JOGO

O jogo já começou com um lance de perigo. Logo aos 11 segundos de jogo, Danilo Bala, do América, fez um cruzamento da direita e quase surpreendeu o goleiro Henal, que deu um tapa para escanteio. A primeira chegada de perigo do Cuiabá foi aos 12 minutos e haja perigo. Juba aproveitou vacilo da defesa do Mecão e bateu com categoria de fora da área e acertou a trave do goleiro Ricardo.

O Cuiabá foi crescendo no jogo e começou a construir boas jogadas, que acabaram resultando no gol. O gol veio aos 20 minutos, quando Dedé ganhou a bola pela direita e cruzou na área para Dakson mandar para as redes após desvio de Tiago Amaral.

Demorou um tempo para o América-RN acordar e tentar o abafa. Apenas aos 31 o time chegou na base da pressão. Romarinho fez boa jogada e Luiz Eduardo recebeu na grande área e preparou para Cleber, que foi mal na finalização. Aos 44, o Cuiabá chegou com Julinho, que arriscou de longe. A resposta do Mecão veio aos 48, em cobrança de falta com categoria de Thiago Potiguar. Henal fez uma grande defesa.

EM BUSCA DO EMPATE

O segundo tempo mal começou e só dava América. O time já havia passado perto de marcar duas vezes até os 10 minutos, quando Danilo chutou forte e obrigou Henal a se esticar para defender. Aos 12, Maracás bateu da entrada da área e Henal fez nova boa defesa. Na segunda etapa o número de chances diminuiu. Enquanto o América-RN tentava criar jogadas, o Cuiabá apenas seguia administrando a vitória.

Aos 45 minutos Henal voltou a aparecer. Jussimar recebeu de Danilo, girou, mas bateu mal para o gol. O goleiro do Cuiabá segurou fácil. Aos 47, o Mecão carimbou a trave. Após cruzamento da direita, Rômulo ajeitou e Romarinho tentou o chute duas vezes. Na segunda, a bola bateu na trave.

PRÓXIMOS JOGOS

Na 17ª rodada, a penúltima, o América-RN jogará novamente em casa, na Arena das Dunas, contra o Confiança. A partida acontece no próximo sábado, às 19h. Já o Cuiabá receberá o também potiguar ABC-RN, na Arena Pantanal, às 16h do próximo domingo.