/ / Acadêmicos do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte apoiam "Setembro Amarelo"

Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção. Ocorre no mês de setembro, desde 2014, por meio de identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela e ampla divulgação de informações.





A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte apoia esta campanha, que celebra neste dia 10 de setembro o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Os acadêmicos do curso de Psicologia do primeiro semestre, turmas A e B, durante a disciplina “Processos Psicológicos Básicos”, ministrada pela Prof.ª Karine Langner , confeccionaram cartazes para alertar a comunidade acadêmica sobre o suicídio, com o intuito de quebrar o tabu em torno do tema e ajudar na prevenção.





Segundo a coordenadora do curso de Psicologia Prof.ª Ma. Gilmara Siqueira , os acadêmicos contribuíram para a divulgação desse importante tema como futuros profissionais, além de discutirem em sala sobre a importância em se falar sobre a prevenção do suicídio. Eles colaram os cartazes pela faculdade, distribuíram fitinhas amarelas e decoraram os corredores com balões amarelos.





Um problema de saúde pública que vive atualmente a situação do tabu e do aumento de suas vítimas é o suicídio. Pelos números oficiais, são 32 brasileiros mortos por dia, taxa superior às vítimas da AIDS e da maioria dos tipos de câncer. Tem sido um mal silencioso, pois as pessoas fogem do assunto e, por medo ou desconhecimento, não veem os sinais de que uma pessoa próxima está com ideias suicidas.





A esperança é o fato de que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 casos poderiam ser prevenidos. É necessário a pessoa buscar ajuda e atenção de quem está à sua volta.





Mas como buscar ajuda se sequer a pessoa sabe que ela pode ser ajudada e que o que ela passa naquele momento é mais comum do que se divulga? Ao mesmo tempo, como é possível oferecer ajuda a um amigo ou parente se também não sabemos identificar os sinais e muito menos temos familiaridade com a abordagem mais adequada?





O Conselho Federal de Medicina – CFM e Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP firmam parceria para combater os altos índices de suicídio no Brasil, através da criação de uma cartilha para orientar os médicos e profissionais da área de saúde em casos de tentativa de suicídio ou para identificarem possíveis casos em seus pacientes.





Conheça e compartilhe a cartilha “Suicídio: informando para prevenir”: http://www.flip3d.com.br/ web/pub/cfm/index9/ ?numero=14





Ajude a divulgar esta campanha! Coloque esta ideia na cabeça e participe do Setembro Amarelo pela Valorização da Vida!