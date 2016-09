/ / Acadêmicos do curso de Administração da Uniflor participam do encontro da ENBRA

Os acadêmicos do curso de Administração do 2º, 4º e 6º semestre da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participam durante os dias 14 a 16 de setembro do ENBRA – Encontro Brasileiro de Administração, maior evento do profissional da administração no Brasil que acontece no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.





O ENBRA tem contribuído com a discussão de pautas e temas importantes no contexto profissional e empresarial dos administradores desde a sua primeira edição, em 1997.

Da Assessoria