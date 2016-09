/ / Acadêmicos da UNIFLOR promoveram palestra e gincana de conscientização de combate ao mosquito Aedes Aegypti

Devido ao alto índice de doenças como a Dengue, Chikungunya e Zika em nossa região, os acadêmicos do 8º semestre A do curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte promoveram durante os dias 12 a 17 de setembro, palestras e gincanas sobre o controle do mosquito Aedes Aegypti com turmas de 6º ano das esc olas de Educação Básica.





Estas ações fazem parte da 12ª edição da Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, promovida pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) e foram organizadas durante a disciplina Educação Ambiental, ministrada pela Prof.ª Celiane Caovilla , sendo realizadas nas seguintes escolas: Escola Municipal Darcy Ribeiro, em Guarantã do Norte; Escola Estadual Kreen-Akarore, em Peixoto de Azevedo; Escola Municipal Jane Pereira Lopes, em Matupá e Escola Municipal de Ed. Básica Inovação, Novo Mundo.





Segundo a Prof.ª Celiane, através desta Campanha os acadêmicos puderam desenvolver estudos sobre a questão ambiental, seu relacionamento com as questões cotidianas e locais, elemento importante para a associação entre o estudo desenvolvido e as ações práticas que derivaram desse tema, tornando-se tema importante para o projeto de Responsabilidade Social da Instituição, que se integra à comunidade, realizando atividades que promovam o bem estar e qualidade de vida da população.





A Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular é uma grande mostra das iniciativas no âmbito da Responsabilidade Social promovidas ao longo do ano pelas instituições de ensino superior. Através da Campanha, as Instituições podem expor os seus feitos nos projetos sociais nas áreas de educação, saúde, cultura, meio ambiente, dentre outros, com o intuito de fortalecer parcerias entre as IES e a sociedade





Nesta edição, a ABMES assinou juntamente com o Ministério da Educação, o Pacto da Educação Brasileira contra o Zika. Como parte das ações, a Associação se propôs a mobilizar o segmento particular de ensino a ajudar no combate ao mosquito.