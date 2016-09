/ / Acadêmicos da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participam de aula interativa entre cursos de Pedagogia e Letras

Os acadêmicos do 6º semestre de Letras e 4º semestre de Pedagogia da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participaram de uma aula interativa entre os cursos durante a disciplina Literatura Infanto-Juvenil, ministrada pela professora Arlete Tavares Buchardt , no dia 12 de setembro.

ia para que as acadêmicas Ana Paula Meotti e Eliana Rodrigues da Silva Lopes do 4º semestre de Pedagogia socializassem materiais, estratégias de trabalho com a Literatura Infantil, importância da leitura e a arte de contar histórias.

Segundo a professora Arlete, o objetivo da aula foi trabalhar com histórias infantis a fim de relembrar o papel das histórias em nossa vida, despertando as acadêmicas para a importância e necessidade do desenvolvimento da leitura para o aluno do Ensino Fundamental e Médio.

Para a professora, a Literatura infantil exerce papel fundamental na vida de crianças e adolescentes: “Organizar estratégias sobre como trabalhar com as histórias infantis no Ensino Fundamental, anos finais e no Ensino Médio é essencial para a organização pedagógica da disciplina de Literatura Infanto-Juvenil e seu ensino às acadêmicas do curso de Letras”.