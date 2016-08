/ / Torneio de tênis tem data prorrogada para setembro

Expectativa de receber cerca de 120 tenistas da capital e interior

A 11ª etapa do Circuito Estadual de Tênis, nomeada Torneio Duque de Caxias, tem data adiada para 14 a 18 de setembro, no Círculo Militar, em Cuiabá (MT). E o período de inscrições, nas categorias Classes e Infanto-juvenil, masculino e feminino, segue aberto até dia 10 de setembro, por meio dos sites da Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT) e do Círculo Militar de Cuiabá, ao custo de R$ 80,00 para tenistas adultos e R$ 65,00 para infanto-juvenil.





De acordo com o presidente da FMTT, Rivaldo Barbosa, o Circuito Estadual de Tênis de 2016 foi organizado no total de 17 etapas. Segundo ele, são 143% mais torneios do que a quantia do ano anterior. Com competições sediadas nos municípios de Primavera do Leste, Rondonópolis, Alto Araguaia, Nova Xavantina, Canarana, Barra do Garças, Sinop e Cuiabá. Com a última etapa programada para 22 a 27 de novembro na capital. Todas com entrada gratuita para o público!





Ranking





Na 1ª Classe, Rivaldo Barbosa, 47 anos, de Cuiabá, lidera com 490 pontos e participação em cinco das dez etapas já realizadas. A última participação foi na 8ª etapa, ocorrida na primeira quinzena de junho, no Cuiabá Tênis Clube, na qual avançou até as semifinais e caiu frente ao campeão dela, Mário Meira por dois sets a zero e parciais de 6/4 e 6/3. Mário Meira, de 38 anos, de Cuiabá, é o vice-líder com 260 pontos e participação em duas das dez etapas.





Na 2ª Classe, Igor Gabriel Lima, de 17 anos, do município de Primavera do Leste, lidera com 480 pontos e participação em três das dez etapas. Em segundo lugar está o irmão mais velho, Alef Rodrigo Lima, de 19 anos, também de Primavera do Leste, com 250 pontos e disputa de três das dez etapas. Igor Gabriel venceu Alef Rodrigo na final da 8ª etapa por dois sets a zero e parciais de 7/6 e 6/1. Os irmãos são os favoritos da categoria nesta temporada.





Na 1ª Classe acima de 34 anos, Teófilo Barros Junior, de 39 anos, de Cuiabá, lidera com 480 pontos e participação em três das dez etapas. Atrás está Flávio Muller, de 44 anos, de Cuiabá, com 470 pontos. Em terceiro Pedro Nunes, 39 anos, de Primavera do Leste, professor dos irmãos Lima, que lideram a 2ª Classe. Teófilo assumiu a liderança do ranking após somar pontos de um troféu de vice-campeão conquistado na 8ª etapa no Cuiabá Tênis Clube.





Na 1ª Classe Feminina, Maria do Carmo Mendes, de 52 anos, de Cuiabá, está no trono de líder com 470 pontos e participação em quatro das dez etapas. Em segundo está Maralice Lopes, de 37 anos, de Cuiabá, com 410 pontos e participação em três das dez etapas. Maralice venceu Maria do Carmo na final da 8ª etapa com a famosa bicicletinha, dois sets a zero e parciais de 6/0 e 6/0. A Maria do Carmo foi a campeão estadual do ano passado (2015).





Joilson Borges e Rogério Margutti lideram a 3ª Classe com 460 e 360 pontos. Evandro Merizio e Wilker Sobrinho lideram a 4ª Classe com 260 e 180. Luiz Henrique Santos e Danilo Baldini lideram a 5ª Classe com 180 e 120. Kaue Noatto e Giovanni Romio lideram a categoria de 12 anos com 150 e 90 pontos. Bryan Kuntz e João Lucas Leite lideram a 14 anos com 150 e 120 pontos. Gabriel Vonjonie e Felipe José Osvualdo lideram a 16 anos com 85 e 50 pontos, respectivamente.





Texto e fotos: Junior Martins