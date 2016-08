/ / Tenista de MT disputa brasileiro de tênis no Nordeste

Adolescente de Campo Verde jogará Circuito Nacional Correios 2016

Bryan Kuntz, 14 anos, do município de Campo Verde (99km de Cuiabá-MT), disputará a 4ª etapa do Circuito Nacional Correios 2016, o brasileiro da modalidade, que será realizado de 22 a 28 de agosto, no Complexo de Tênis da Orla da Atalaia, em Aracaju (SE). A vaga foi conquistada na última Seletiva Regional Correios – Centro Oeste, na categoria de 14 anos, ocorrida no início de agosto, em Brasília (DF). O prodígio atualmente ocupa a 16ª posição no ranking nacional da CBT.





Bryan Kuntz venceu a final da Seletiva Regional Centro Oeste por dois sets a zero e parciais de 6/4 e 6/3 contra Thiago Cesário, tenista de Brasília (DF). Na semifinal ganhou de Vitor Cavalcante (Brasília-DF) por dois sets a zero e parciais de 6/2 e 6/1. E nas quartas de final venceu fácil de Pedro Matos (Brasília-DF) por parciais 6/1 e 6/0. Resultados que garantiram a participação na 4ª etapa do Circuito Nacional Correios 2016 e bons pontos para o ranking nacional.





O tenista de MT ocupa o 16º lugar do ranking nacional com 890,5 pontos. Em 1º está Pedro Dias (SC) com 1.880, em 2º está Adriell Santos (PR) com 1.839 e em 3º está Bruno Oliveira (MG) com 1.610 pontos. Kuntz tem oscilado entre a 15º e 17º posição do ranking nacional e está em 1º lugar no ranking estadual, em ambas na categoria de 14 anos. Depende de bom resultado nesta etapa do brasileiro para escalar posições. É o atual melhor colocado de MT no ranking nacional.





Estadual





A 11ª etapa do Circuito Estadual de Tênis, chamada de Torneio Duque de Caxias, nas categorias Classes e Infanto-juvenil, masculino e feminino, será realizada de 24 a 28 de agosto, no Círculo Militar, em Cuiabá. E o período para inscrições segue aberto até dia 20 de agosto, por meio dos sites do Círculo Militar e da Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT), ao custo de R$ 80,00 para tenistas adultos e R$ 65,00 para infanto-juvenil. A entrada para o público será gratuita!





Por Junior Martins