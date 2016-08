/ / Temporal causa estragos em município de Terra Nova do Norte

O temporal foi registrado, ontem à noite, em Terra Nova do Norte (167 quilômetros de Sinop). Os ventos fortes danificaram um barracão da Secretaria Municipal de Obras, localizado na região central.





A estrutura de metal ficou retorcida. Parte do telhado foi arrancada e arremessada sobre uma residência que fica nas proximidades. Ninguém ficou ferido. O prefeito Milton Toniazzo disse, ao Só Notícias, que o prejuízo esta avaliado em R$ 1 milhão. “A destruição foi total do barracão. O prédio tem em média 1,4 mil metros quadrados e ficou com a estrutura metálica completamente retorcida.





O local abrigava os maquinários da prefeitura e parte do almoxarifado. Molhou bastante, mas ainda não dá para saber o que realmente está danificado”. Em outras regiões, algumas residências foram destelhadas.





O vento forte também danificou a cobertura do prédio de uma emissora de televisão. Fios da rede de energia arrebentaram e, com isso, alguns bairros ainda estão sem eletricidade. A concessionária já foi solicitada para realizar os devidos reparos. Também choveu forte e vários pontos da cidade ficaram alagados.

Por Só Notícias/Cleber Romero (colaborou: João Viola - fotos: reprodução)