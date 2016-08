/ / Sem dificuldades, Palmeiras vence o Flu e segue firme na liderança

Com gols de Dudu e Jean, Palmeiras vence o Fluminense por 2 a 0 e se mantém na ponta da tabela

Jogando no Mané Garrincha, o Palmeiras conquistou uma vitória importante. Na tarde desse domingo (28), o verdão fez uma grande partida e assegurou os três pontos diante do tricolor das laranjeiras, somente o primeiro tempo foi necessário para o time alvi verde construir a vitória e seguir firme na ponta da tabela.

Para abrir vantagem na liderança, o Palmeiras entrou em campo diante do Fluminense, tricolor das laranjeiras que vem tentando subir na tabela do brasileirão, no entanto, diante do líder do campeonato, o Fluminense cometeu falhas na marcação e viu o verdão aproveitar as bolas paradas para abrir o placar.

Primeiro Tempo

Depois de um início de jogo disputada e com muitas faltas, o Palmeiras soube aproveitar as bolas paradas para abrir o placar. Aos 18 minutos, Dudu aproveitou a falha de Cavallieri para balançar a rede, após cobrança de falta de Jean, o atacante se esticou e mandou a bola para o fundo do gol.

Sem ofensividade nos contra-ataques, o Fluminense tentou se fechar na marcação, mas nas bolas paradas o Palmeiras foi oportuno e aumentou a vantagem com Jean, que aproveitou a sobra após cobrança de escanteio e marcou um golaço para o time paulista.

Domínio alvi verde

O Fluminense tentou diminuir, mas foi barrado pela marcação do Palmeiras, o time paulista seguiu criando as melhores chances de gols e contou com as ótimas defesas de Jailson para sair de campo vitorioso.

Tabela

Com a vitória o Palmeiras segue na liderança, com 43 pontos e com três pontos de vantagem em relação ao vice-líder Flamengo. Já o Fluminense, que vinha de duas vitórias seguidas, cai para a oitava posição, com 31 pontos.

As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (31), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras enfrenta o Botafogo da Paraíba, enquanto o Fluminense encara o Corinthians.

Por Bruna Ficagna