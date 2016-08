/ / Seleção de Guarantã do Norte vence Colíder com gol no final

A Copa Nortão de Futsal, teve mais uma rodada na noite de terça-feira (30/08) com dois jogos. Em Guarantã do Norte a seleção da casa recebeu a equipe de Colíder, já Matupá foi até a cidade de Alta Floresta para enfrentar a seleção da casa.





O selecionado de Guarantã do Norte entrou em quadra para um jogo onde o resultado teria de ser, somente a vitória para que a equipe pudesse continuar viva na competição para continuar sonhando com a classificação para passar de fase. Com apenas um minuto a equipe de Guarantã do Norte teve uma falta a seu favor e o jogador Alex aproveitou a cobrança e abriu o placar.





Antes de terminar o primeiro tempo, a equipe da casa já tinha cometido cinco falta e com a sexta falta cometida a equipe visitante teve a seu favor a cobrança do tiro livre direto e com isso empatou o jogo, indo para o intervalo com o empate. O segundo tempo foi de pura adrenalina, aonde a equipe visitante foi pra cima, mesmo assim Guarantã desempatou, mas Colíder, buscando de qualquer maneira a vitória, conseguiu o empate, após o desempate as duas equipes voltaram a marcar.





Faltando apenas seis segundos para o final do jogo o jogador André Oliveira, avançou com a bola e em uma jogada individual, conseguiu se livrar de dois marcadores e batei para o gol, decretando assim a vitória da equipe da casa, pelo placar de 04 X 03.





Já a equipe de Alta Floresta venceu até com certa facilidade a equipe de Matupá, com este placar Alta Floresta e Guarantã do Norte, ambas equipes estão com dez pontos ganhos, mas alta Floresta leva vantagem pelo saldo de gols. Na próxima terça-feira (06/09) Guarantã do Norte, irá receber Alta Floresta, se vencer alta Floresta, Guarantã do Norte, faz o seu último jogo contra Matupá, já classificado em primeiro lugar, Matupá já não almeja mais nada na competição.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias

André Oliveira, marca o quarto gol faltando apenas seis segundo para acabar o jogo e dá a vitoria para Guarantã do Norte