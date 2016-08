/ / Rio Teles Pires registra segunda maior queda de nível em 48 anos

Conhecido como El Niño, o fenômeno natural que distribui a temperatura da superfície da água do Oceano Pacifico, vem causando estragos na Bacia Amazônica brasileira. Devido a sua forte influência na alteração do clima, o El Niño levou os rios da região há sofrerem com uma estiagem, que está levando a níveis tão baixos que já causam preocupação ás autoridades.

Baixa no nível do rio Teles Pires preocupa, e compromete, a produção de energia elétrica na região de Alta Floresta. O alerta foi emitido pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires (CHTP), que registrou a segunda maior baixa do nível nos últimos 48 anos.

De acordo com registros da Companhia, a maior baixa foi registrada em 1968, quando atingiu a média mínima de vazão de 485 m³ por segundo, com o monitoramento diário a CHTP constatou no mês de julho uma vazão média de 615 m³ por segundo. O mesmo fenômeno ocorre em outras regiões do Brasil.

A CHTP esclarece que a baixa vazão é de ocorrência natural e não tem qualquer ligação com a operação do empreendimento hidrelétrico. É uma situação provocada pelo período de estiagem e pelo baixo índice de chuvas na região.

Por Nativa News com informações CHTP