/ / Problemas mecânico pode ter causado mais um acidente na serra do cachimbo com vítima fatal

Na segunda-feira (15/08), por volta das 12:00 a serra do cachimbo distante de Guarantã do Norte/MT 37 quilometro fez mais uma vítima fatal. Uma carreta FH 420, carregada de adubo que vinha de Santarém, acabou tombando e uma pessoa veio a óbito no local.





Tudo indica que houve falha mecânica, já que o acidente aconteceu já no final da curva e provavelmente os freios veio a falhar e o motorista, Senhor Élio Batista da Silva, (52 anos) não conseguiu concluir a curva e a carreta veio a tombar.





A Senhora que veio a óbito, Maria do Carmo de Souza Silva (40 anos) era esposa do motorista. A Funerária Pax Memorial é quem está realizando os trabalhos fúnebres e o corpo será transladado e sepultado na cidade de Novo Progresso/PA.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (fotos: Alécio Souza)