/ / Prefeito da 8ª cidade mais rica de MT só precisa de um voto para se reeleger pela quarta vez

Um voto. Isso é tudo que o prefeito Adriano Pivetta (PDT), um dos mais ricos candidatos de Mato Grosso, precisa para se reeleger em Nova Mutum, a oitava maior economia Mato Grosso. Ele é o único concorrente no município, que possui menos de 200 mil eleitores e, portanto, precisa de apenas um voto válido para ser eleito. A mesma situação vive o também aspirante à reeleição João Cebola (PSD), de Nova Xavantina.

“Concorrer sozinho é um pouco diferente. Mas atribuo isso ao trabalho de toda uma equipe. Sozinho ninguém faz nada. Isso só aconteceu porque pesquisas apontaram que a sociedade aprova esse trabalho que foi focado na educação, na saúde”, afirmou Adriano Pivetta, em entrevista ao

Olhar Direto

, nesta terça-feira (23).

Em Nova Mutum, ele reuniu 15 partidos na coligação “Exemplo e Progresso”: PP, PDT, PSC, PR, PPS, DEM, PSDC, PMN, PSB, PRB, PSD, PEN, PHS, PROS, PSDB. Dois partidos ainda se mantêm como oposição, PT e PMDB, mas, sem um postulante majoritário, irão disputar somente vagas na Câmara de Vereadores da Cidade, para a qual lançaram nove candidatos.

E justamente pela existência dessa oposição fará Adriano participar do pleito e sua campanha vai ser lançada nesta terça. “Será uma campanha de compromisso. Precisamos eleger bons vereadores para fazer um bom mandato. A oposição existe e a responsabilidade aumenta com a candidatura única”, explicou-se. A ideia é atrair o máximo de participação dos 24 mil eleitores do município.

Essa é a quarta vez que ele disputa a Prefeitura de Nova Mutum. Adriano foi eleito prefeito pela primeira vez em 2000, reeleito em 2004, ficou fora do cargo entre 2008/20013 e venceu novamente as eleições de 2012. Ele confere essa aprovação popular na cidade a sua politica de valorização do servidor.

“Eu valorizo muito o servidor de carreira. Eles tem muita liberdade para trabalhar, não é uma administração centralizadora. Nós temos um ambiente muito bom de trabalho. Eu acho que esse é um momento em que todo gestor deveria tentar isso, valorizar o servidor, fazer ele vestir a camisa”, argumenta.

Adriano é irmão mais novo do gestor de Lucas de Rio Verde, Otaviano Pivetta (PSB), o prefeito mais rico do Brasil, com uma fortuna declarada de R$ 359 milhões. Apesar da discrepância no valor da lista de bem de ambos, Adriano também é milionário, com mais de R$ 27 milhões declarados a Justiça Eleitoral - exatos R$27.082.256,68.

Outra similaridade entre ambos é que os dois comandam cidades de grande importância econômica para o Estado. Nova Mutum possui um PIB de R$ 2,1 bilhões, o oitavo maior de Mato Grosso, e é o terceiro maior exportador de Mato Grosso, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em decorrência da venda de grãos a outros países.

Os 15 mil eleitores de Nova Xavantina vivem a mesma realidade de Nova Mutum, com apenas um candidato a prefeito e 44 candidatos a vereador. O candidato a prefeito de Nova Xavantina, João Batista Vaz da Silva, mais conhecido como João Cebola, também busca a reeleição, a exemplo de Adriano Pivetta.

Ele conseguiu reunir 18 partidos na coligação "Unidade Democrática”, que se divide em duas na disputa de vereadores: PSDB, PP, PDT, PR, PMB, PRP, PT, PV, PTB, PSL, PSB, PSD, SD, DEM, PRB, PMDB, PC do B e PSC. Lá, nenhum partido lançou candidato a vereador por uma chapa de oposição.

Por

Jardel P. Arruda