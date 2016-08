/ / Pré-candidato a prefeito por Guarantã do Norte Érico stevan oficializou o registro de sua candidatura

“Rumo novo com a força do povo”, na manhã de hoje oficializou a candidatura de Érico Stevan, do vice Marcio da Frio Fest e de todos os vereadores dos partidos que compõem a coligação. Nesta manhã de segunda-feira(15/08) último dia para que os pré-candidatos registram suas candidaturas no cartório eleitoral. A coligação, na manhã de hoje oficializou a candidatura de Érico Stevan, do vice Marcio da Frio Fest e de todos os vereadores dos partidos que compõem a coligação.

O presidente da coligação o empresário Hermes Olney, juntamente com os coordenadores de campanha e os três advogados que compõem a assessoria jurídica da coligação estiveram no cartório eleitoral, onde realizaram a oficialização da candidatura á majoritária como também para a proporcional.

A coligação conta com seis partidos, PRB, PRP, Dem, Pros, Solidariedade e PMB, com ótimos nomes a pré-candidatos a vereadores todos compromissados com o município, que estarão caminhando lado a lado com Érico Stevan e Marcio da frio fest.





A partir de amanhã (16/08) a campanha de Érico já estará nas ruas, levando sua proposta de governo ao eleitores, para que todos tomem ciência de seu plano de governo. Érico afirma que sua campanha será transparente e com propostas que um governo poderá cumprir e não ludibriar a população, com falsas promessas que não poderá cumprir se eleito for.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias.