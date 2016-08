/ / Palmeiras vence o Vitória e volta para o topo da tabela

Com gols de Lucas Barrios e Cleiton Xavier, Palmeiras vence o Vitória por 2 a 1 e “seca” o Corinthians para permanecer na liderança

Depois de três rodadas sem vencer, o Palmeiras voltou provisoriamente para a liderança. Na tarde desse domingo (07), pela última rodada do primeiro turno, o verdão dominou a partida e venceu o Vitória em sua Arena e agora torce por um tropeço do Corinthians, para seguir na ponta e conquistar o título simbólico de campeão do primeiro turno .

Nomes do jogo

O Palmeiras teve a chance de abrir o placar nos primeiros minutos da primeira etapa, em cobrança de pênalti, mas Jean desperdiçou a oportunidade, porém aos 36 minutos, Lucas Barrios tratou de abrir o placar. No segundo tempo, Cleiton Xavier recebeu bom cruzamento de Dudu e completou para o fundo da rede, o Vitória até diminuiu, contando com gol contra de Thiago Martins.

Tabela

Com a vitória, o Palmeiras volta para a liderança, com 36 pontos. Já o Vitória fica na décima quarta posição, com 22 pontos.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (14), diante do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Vitória joga no dia seguinte, diante do Santa Cruz, no Barradão.

Por Bruna Ficagna