/ / Na Arena Condá, Flamengo bate a Chapecoense e cola no líder

Diego e Damião fazem a diferença, Flamengo vence a Chapecoense por 3 a 1 e assume vice-liderança

O Flamengo mais uma vez pôde contar com a ótima atuação de seus novos reforços, na tarde desse domingo (28), em plena Arena Condá, o rubro negro venceu a Chapecoense. Além da boa atuação Diego abriu o placar, marcando seu segundo gol pelo Flamengo, Kemps conseguiu o empate para o time da casa, mas Damião e Mancuello deixaram o banco para assegurar os três pontos ao time carioca.





De novo ele...

Após a estreia com gol diante do Grêmio, Diego voltou a balançar a rede para o Flamengo. Além de ter feito ótima partida e ter ajudado no setor de criação das jogadas, o camisa 35 abriu o placar logo aos nove minutos, após receber ótimo passe de Pará, Diego completou para o fundo do gol.

Pressão dos donos da casa

Contando com o apoio de seus torcedores, a Chapecoense foi em busca do empate, insistindo no campo de ataque, o time catarinense arrancou o empate aos 43 minutos. Após finalização de Kléber, Muralha deixou o rebote e Kemps estufou a rede.

Mudanças produtivas

Na segunda etapa, o técnico Zé Ricardo mandou a campo Damião e Mancuello, nas vagas de Gabriel e Everton, respectivamente. O Flamengo ganhou em produtividade e em ofensividade, a equipe passou a criar mais chances de gols e aos 25 minutos Josimar derrubou Guerrero na grande área, e o árbitro marcou pênalti. Damião assumiu a responsabilidade e converteu a cobrança, marcando o segundo gol do Flamengo.

A Chape buscou novo empate, mas Muralha tratou de fechar o gol e Mancuello nos acréscimos, marcou um golaço, após tabelinha com Damião, ampliando para o flamengo e assegurando os três pontos na Arena Condá.

Tabela

Com a vitória, o Flamengo sobe para a vice-liderança, com 40 pontos. Já a Chapecoense segue na décima posição, com 30 pontos.

As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (31), pela partida de volta da segunda fase da Copa Sul Americana, o Flamengo encara o Figueirense, enquanto a Chapecoense enfrenta o Cuiabá.

Por Bruna Ficagna