/ / Morre aos 35 anos Anderson Flores um dos maiores desbravadores da Cultura de Alta Floresta

A cultura de Mato Grosso perdeu na manhã desta quinta-feira (18.08) um de seus grandes impulsionadores e trabalhadores. Anderson Flores, 35, foi um dos criadores do Teatro Experimental de Alta Floresta e trabalhava atualmente como gestor de políticas públicas culturais. Dentre os principais avanços conquistadas por meio do trabalho de Anderson como servidor público, estavam o o Circuito de Festivais de Teatro, Circula MT, CPF da Cultura, Cultura Viva, dentre outros.

De acordo com a amiga e também trabalhadora da Cultura Cínthia Mattos, Anderson faleceu em virtude de um processo infeccioso grave, que paralisou seus rins e demais órgãos vitais. Ele estava internado no Hospital Júlio Muller há dois meses e sua infecção foi só piorando, chegando a ser internado na UTI.

No dia 10 de julho, o ator e servidor público fez uma publicação na rede social Facebook dizendo que havia saído da UTI e iria para o quarto. Porém, alguns dias depois seu estado de saúde se agravou.

O secretário de Estado de Cultura, Leandro Carvalho, estendeu seu pesar pela morte de Anderson Flores através do Facebook. “Hoje perdemos um amigo querido, companheiro de luta, artista inquieto e provocador, e servidor público dedicado.(…) Olhos verdes, gentis. Firmes em seus posicionamentos, mas flexível. (…) É um dia triste para a cultura mato-grossense. Meus mais profundos sentimentos a todos seus amigos e familiares, especialmente seus pais, que pude conhecer no hospital”, escreveu o secretário.

Assessora de imprensa da Secretaria de Estado de Cultura, Angélica Moraes também lamentou a morte do colega de trabalho e amigo. “Ele era uma pessoa culta, doce, amável. Vai deixar um vazio, principalmente com as conversas que tínhamos sobre literatura. É difícil achar alguém que se interesse por esse assunto, mas o Anderson tinha muito conhecimento sobre literatura, nós gostávamos das obras do Saramago, ele até me emprestou um livro”, relembra com carinho.

O velório acontecerá em Alta Floresta, cidade natal de Anderson e de sua família.

Por Mylena Petrucelli