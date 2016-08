/ / Marcelão nega que tenha apoio da prefeita e diz que fará administração técnica

O vice-prefeito de Guarantã do Norte, Marcelo de Castro (PSD) foi o primeiro candidato a prefeito do município a registrar a candidatura. Seu candidato a vice-prefeito é Márcio Satélite, filho do deputado Pedro Satélite, também filiado no PSD. Sua coligação agrega o PSD, PPS e PSC e ele joga suas fichas no apoio do deputado Estadual Pedro Satélite e do vice-governador, Carlos Fávaro, que participarão de sua campanha. Ele pretende gastar R$ 108 mil na campanha.





Na administração atual, Marcelo ocupou os cargos de secretário de Obras e secretários de Cidade. No entanto, descarta que tem o apoio da prefeita Sandra Martins e assegura que deixou o cargo que exercia na administração municipal, há cerca de um ano. “Não sou o candidato da prefeita. O projeto atual termina no dia 31 de dezembro, mas iremos começar um novo projeto”, disse.





O candidato justifica o desgaste que enfrenta com a população aos 8 anos de vida pública que tem em Guarantã do Norte, sendo 4 como vereador, período que em foi presidente da Câmara Municipal nas duas Legislaturas, e quatro como vice-prefeito (o mandato atual só termina em 31 de dezembro).





“Estou há 8 anos na vida pública e meu desgaste não é tão grande, levando em comparação esse tempo. O desgaste é pelo que não pude atender. Mas como prefeito as possibilidades de realização triplicam e o eleitor vai entender”, avalia Marcelão.





Ele assegura que optou por construir uma coligação pequena para não fazer compromisso e ter que lotear a administração caso saia vencedor nas urnas. “Vou ter como trabalhar. Minha chapa é menor e não tenho compromisso. Vou fazer uma administração técnica voltada para o controle de gestão”, disse o vice-prefeito.





A principal proposta do candidato é a execução de asfalto com a participação da comunidade. Entretanto, Marcelo assegura que nos bairros onde a população é carente, o asfalto será feito sem custa para os moradores e será custeado com emendas parlamentares.





“Nos bairros onde a população tem maior poder aquisitivo, faremos asfalto comunitário. Nos outros, o valor será pago pelas emendas parlamentares. Acredito que desta forma, conseguiremos fazer asfalto e melhorar a qualidade de vida dos moradores”, avalia o candidato do PSD.





Marcelo também pretende investir em projetos sociais através de parceria com o terceiro setor.

Ele declarou possuir bens no valor de mais de R$ 910 mil, distribuídos em quotas de empresas, saldos em contas bancárias, aplicações financeiras, uma casa e imóvel e três veículos. Seu grau de instrução é o ensino fundamental completo.

José Vieira do Nascimento Editor de Mato Grosso do Norte