/ / Mãe é presa por submeter filha à prostituição em MT; empresário e fazendeiro envolvidos

Três pessoas acusadas de prostituição infantil tiveram mandados de prisão cumpridos, ontem, em investigações da delegacia de Campo Novo do Parecis. O esquema, envolvendo a mãe de uma adolescente de 14 anos, e dois idosos de alto poder aquisitivo acontecia há mais de dois anos.





A mãe, 36 anos, teve a ordem de prisão decretada pelo crime submeter criança ou adolescente à prostituição com objetivo de lucro, agravado pela relação de parentesco. Um empresário de 84 anos, de São José do Rio Claro, e um fazendeiro de 74 anos, de Campo Novo do Parecis, responderão por estupro de vulnerável.





As prisões dos suspeitos foram realizadas, em Campo Novo do Parecis e São José do Rio Claro, em atuação dos policiais civis dos dois municípios. As investigações iniciaram, no início deste mês, quando a adolescente procurou o Conselho Tutelar com objetivo de denunciar a própria mãe.





Segundo ela, a mãe passou a ameaçá-la quando ela disse que não queria mais participar do esquema, no qual ela era obrigada a manter relações com os idosos. De acordo o delegado Adil Pinheiro de Paula, a mãe prostituía a adolescente com os dois homens em troca de dinheiro, há mais de dois anos.





Durante as investigações, foi constatado que os encontros com o empresário de São José do Rio Claro aconteciam em um hotel, onde a mãe, o suspeito e a vítima se passavam por marido, mulher e enteada. Entre os presentes recebidos em troca dos encontros, o empresário pagou pela festa de aniversário de menor e deu uma motocicleta para a mãe da menina.





Os encontros com o fazendeiro de Campo Novo dos Parecis aconteciam semanalmente em um motel da cidade e também eram realizados em troca de dinheiro.





“Além de receber dinheiro a cada encontro, a mãe e filha eram sustentadas com um alto padrão de vida ganhando quantias mensais e outros benefícios, como compras em shoppings e cartões de crédito dos suspeitos”, disse o delegado. A informação é da assessoria da Polícia Civil. Por Só Noticias