/ / Invicto há 11 jogos, Wanderson quer aproveitar boa fase para conquistar a classificação na Copa do Brasil diante do São Paulo

Restam quatro rodadas para terminar a primeira fase da Série C do Brasileirão e o Juventude se mantém forte na briga pela classificação às quartas de final. Na quinta colocação do Grupo B, o time gaúcho soma 23 pontos, mesmo número que o Ypiranga/RS, equipe que no momento fecha o grupo dos quatro primeiros que garantem vaga para a próxima fase.





No última sábado (20), o time alviverde derrotou de virada fora de casa a Portuguesa. Resultado que, além de ser importante para a caminhada do clube na Série C, aumenta a invencibilidade do volante Wanderson para 11 jogos. “Foi uma partida muito disputada, não desistimos em nenhum momento e fomos premiados com uma bela virada já no fim do jogo. Fico feliz pelo bom momento e por conseguir essa boa sequência com o time, é sinal de que estamos no caminho certo”, destacou o jogador, que não perde desde o mês de maio. São cinco vitórias e seis empates nas últimas 11 vezes que esteve em campo.





Nesta quarta-feira (24), o Juventude muda o foco e se concentra na Copa do Brasil. No Morumbi, às 21h45, o time enfrenta o São Paulo no jogo de ida válido pelas oitavas de final. “Vamos encarar uma grande equipe do futebol brasileiro, que conta com um elenco bastante qualificado. Mas nós sabemos do nosso potencial, chegamos até aqui pelo bom desempenho que apresentamos. Precisamos aproveitar esse momento positivo para conseguir um resultado que nos dê vantagem para decidir em casa”, concluiu.









Na única vez em que Wanderson enfrentou o São Paulo no Morumbi, venceu por 1 a 0, em jogo válido pela Série A de 2014. Na época, o volante defendia as cores da Chapecoense.

Foto Anexada: Rogério Moroti/Agência Botafogo

Assessor de Imprensa