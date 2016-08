/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte homenageia acadêmicos do curso de Psicologia em comemoração ao Dia do Psicólogo

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte parabeniza todos os profissionais desta área, professores e acadêmicos.

Da Ascom/FCSGN

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, através da Coordenação do curso de Psicologia, homenageou nesta sexta-feira (26), os acadêmicos do curso de Psicologia pelo Dia do Psicólogo, comemorado no dia 27 de agosto.

Durante a aula da disciplina Metodologia Científica e Processos Psicológicos Básicos, ministrada pela Prof.ª Ma. Gilmara Siqueira, os acadêmicos das turmas A e B do primeiro semestre, juntamente com os professores do curso, assistiram a um filme sobre a profissão de Psicologia e receberam um marcador de páginas personalizado com o símbolo da profissão.

Segundo a Prof.ª Gilmara , comemorar o Dia do Psicólogo junto aos acadêmicos é uma forma de fazê-los se sentir acolhidos e começarem a construir sua identidade como estudantes de Psicologia e futuros profissionais.

A profissão do psicólogo no Brasil foi regulamentada no dia 27 de agosto de 1962, formalizando, desta forma, a criação dos cursos de Psicologia. O psicólogo estuda os fenômenos psíquicos e o comportamento do ser humano e, em algumas perspectivas, também estuda o comportamento animal. É um profissional qualificado a trabalhar em clínicas particulares, postos de saúde, empresas, escolas, clínicas multiprofissionais, hospitais, repartições públicas, dentre outros locais e espaços que se fizerem necessárias qualquer das atividades privativas desse profissional.

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte parabeniza todos os profissionais desta área, professores e acadêmicos. Ser um psicólogo não é somente exercer uma profissão, é saber ouvir, compreender, cuidar, acolher, respeitar, desenvolver empatia e encorajar.