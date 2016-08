/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte oferece Pós-Graduação em Metodologia e Didática do Ensino Superior com ênfase em EAD

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, por meio do Depto de Pós Graduação e Extensão, realizará o Curso de Especialização em Metodologia e Didática do Ensino Superior com Ênfase em EAD, Pós-Graduação Lato Sensu, com carga horária total de 360 horas de atividade acadêmicas.

Didática na Educação Superior representa uma síntese de experiências e reflexões sobre a prática docente na universidade e sobre o uso pedagógico de novas tecnologias de comunicação.

Com a conclusão, pretende-se oferecer uma contribuição aos profissionais que, oriundos de diferentes áreas do conhecimento, desempenham ou virão a desempenhar o papel de educadores, construindo seu caminho na prática cotidiana da sala de aula da universidade. Trabalhando a partir da diversidade de nossas próprias experiências pessoais, ambas com a formação do educador, em diferentes níveis de ensino, numa interface entre educação e comunicação. E, nessa trajetória, a vivência de situações quase sempre conflituosas estimulou questionamentos, levando-os a reorganizar teorias e a elaborar algumas sínteses.

O compromisso com a Didática e a Pedagogia, dentro e fora da sala de aula, sempre esteve implícito, em experiências e estudos sobre formação docente, metodologia de ensino, relação professor-aluno, paradigmas de interpretação da realidade, construção de conhecimento, meios de comunicação, ética. Nos últimos anos, a possibilidade de uma convivência conjunta na universidade, trabalhando com profissionais de diferentes áreas e departamentos, em atividades de assessoria pedagógica, cursos de formação pedagógica e parceria nos Conselhos de Curso, levou-nos a concentrar nossas atividades de pesquisa em duas questões centrais, presentes nos trabalhos que passamos a realizar: educação continuada e interface comunicação e educação.

Inscrições abertas! Para mais informações sobre o curso, entrem em contato através do tel: 66 3552 1965/ cel/whatsapp: 66 99955 3755.

Coordenação de Pós-Graduação