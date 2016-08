/ / Empresário faz seu lançamento como pré-candidato a vereador

Ronaldo reside em Guarantã do norte há muitos anos, sua formação é em ciências Contábeis e também cursa faculdade de direito, por este motivo ele acredita que o município tem tudo para transformar em um polo universitário, mas para que isso aconteça é preciso de muita força política, por este motivo que pretende disputar uma cadeira no legislativo, para contribuir com este acontecimento.

Ronaldo é filho de agricultor e sua mãe sempre militou na educação do município e hoje é professora aposentada, por isso ele também tem como bandeira para um município melhor o avanço da agricultura, principalmente do pequeno.

Filiado no partido Social Cristão – PSC, sempre acreditou em Guarantã do Norte e por este motivo pretende contribuir ainda mais com a política do município, município este que tem a sua empresa, gerando divisas e empregos.