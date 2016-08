/ / Em ‘vaquinha’ virtual já foram arrecadados mais de R$ 2.500 reais para ajudar bebê vítima de queimaduras graves

A mete a ser arrecada é de R$ 5.500 reais e em menos de uma semana já foram arrecado quase a metade desse valor, cerca de R$ 2.500 reais, a ‘vaquinha’ virtual continua clique aqui e contribua.

Por Olhar Cidade com Marcilene Ferreira

Após sofrer um acidente com uma churrasqueira de álcool, o menino Caio de apenas dois anos teve que ser encaminhado as presas para UTI em Cuiabá, com queimaduras graves.

Porém alguns dias depois o menino apresentou grande melhora em seu quadro de saúde, ele permanece consciente e já se alimenta com sua mamadeira praticamente sozinho.

As queimaduras ainda não estão curadas, e precisam continuar o tratamento, conforme o Olhar Cidade já informou, a ‘vaquinha’ virtual foi criada por amigos para ajudar a família que não tem condições de pagar o tratamento.

A mete a ser arrecada é de R$ 5.500 reais e em menos de uma semana já foram arrecado quase a metade desse valor, cerca de R$ 2.500 reais, a ‘vaquinha’ virtual continua clique aqui e contribua.