/ / Concessionárias alertam sobre a importância do uso correto da rede de esgoto

Para garantir o bom funcionamento da rede coletora de esgoto, as concessionárias de água e esgoto administradas pela Nascentes do Xingu, orientam a população sobre o uso correto do serviço. A má utilização do sistema de esgoto pode causar prejuízos ao meio ambiente e aos próprios moradores. Muitos extravasamentos são ocasionados pelo lançamento indevido de materiais como plásticos, papel higiênico, entulhos de construção, absorventes, madeira, óleos de fritura e restos de comida na rede de esgoto.





Mas não são apenas os resíduos sólidos que prejudicam as redes coletoras. Conforme Diego Dal Magro, gerente de operações da Nascentes do Xingu, empresa que administra concessões de água e esgoto nas cidades de Primavera do Leste, Campo Verde, Barra do Garças, Sorriso, Guarantã do Norte, Cláudia e Diamantino, o lançamento de água proveniente das chuvas na rede de esgoto também interfere no sistema. “A água de chuva deve ser direcionada para a galeria pluvial. O despejo indevido pode causar sérios problemas, como o entupimento e danos na rede coletora e o retorno do esgoto para o interior dos imóveis”, explica.





Ele também destaca que um item indispensável para o bom funcionamento da rede de esgoto é a caixa de gordura. Ela recebe água da cozinha e impede que a gordura vá para a rede, evitando entupimentos e retorno de mau cheiro na pia. Segundo Dal Magro, as caixas devem ser construídas ou instaladas em locais de fácil acesso, ter manutenção periódica e boas condições de ventilação.





“Com o sistema em operação é importante que os usuários saibam como utilizar corretamente a rede de esgoto para evitar transtornos. Uma rede de esgoto bem estruturada e que apresenta um funcionamento adequado propicia uma melhoria da qualidade de vida e o bem-estar da população”, destaca o gerente de operações.





Para mais informações sobre os trabalhos, projetos e ações desenvolvidas pelas concessionárias, acesse www.nascentesdoxingu.com.br











Assessoria de Comunicação Nascentes do Xingu