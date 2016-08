/ / Com um homem a menos, Corinthians é dominado em Campinas e perde para a Ponte

Ponte Preta domina, vence o Corinthians por 2 a 0 e se aproxima do G-4; Timão pode deixar a zona de classificação

Jogando no Moisés Lucarelli, a Macaca assumiu o domínio da partida. Na tarde desse sábado (27), pela vigésima segunda rodada do campeonato Brasileiro, a Ponte contou com a vantagem numérica e venceu o Corinthians. O time da casa criou as melhores chances de gols, Rogér e Cleison balançaram a rede e garantiram os três pontos para a macaca.





Pênalti!?

Nos primeiros minutos da partida, era a Ponte quem ditava o ritmo da partida, mas ficou ainda mais fácil para o time da casa, quando Balbuena foi expulso. Aos 18 minutos, o zagueiro tentou parar o ataque fulminante de Roger, mas acabou cometendo a falta, como era o último homem e a macaca tinha real chance de gol na jogada, o árbitro não titubeou ao aplicar cartão vermelho direto e deixar o Corinthians com um a menos em campo.

Vitória fácil

Com um homem a mais, foi fácil para a Ponte chegar ao primeiro gol, logo aos 35 minutos, Roger aproveitou cobrança de falta e desvio de Cristian, para completar para o fundo da rede.

O time da casa seguiu com o controle do jogo, e voltou a balançar a rede aos cinco minutos, com um golaço de Cleison, que vem tendo destaque no ataque da Ponte.

Tabela

Com a vitória, a Ponte segue na sétima posição, agora com 37 pontos, porém cada vez mais próximo do G-4. O Corinthians segue momentaneamente na terceira posição, mas pode deixar o G-4.

Pela Copa do Brasil, o Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (31), diante do Fluminense pela partida de ida das oitavas de final. Já a macaca volta a campo no próximo mês, dia sete de setembro, contra o Flamengo no Kléber Andrade.

Por Bruna Ficagna