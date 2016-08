/ / Após fotos vazarem, estudante carioca fala de noite com Bolt: ‘Foi normal. Nada demais’

Jady Duarte e Usain Bolt Foto: divulgaçã

Por Carol Marques/Extra

Usain Bolt deixou suas medalhas de ouro na memória dos torcedores do mundo inteiro e reforçou sua fama de pegador em solo carioca. Após dançar, rebolar, cantar hip hop numa boate, o maior velocista da atualidade ainda saiu com uma brasileira. No caso, a estudante Jady Duarte.

A carioca, de 20 anos, se assustou com a ligação do EXTRA. Jady foi informada que várias fotos dela com o atleta na cama tinham vazado em grupos de Whatsapp na companhia de Bolt. “Eu só mandei para o grupo das meninas minhas amigas, Agora você vê...”, observou ela: "Só mandei e disse 'só quem viu a Olimpíada vai saber quem é". O mundo inteiro sabe.

O velocista dá um chega mais na estudante Foto: divulgação

Jady conta que estava na boate All In, na Barra, na Zona Oeste do Rio, com um amigo e uma amiga, a dois camarotes do camarote do atleta. Foi quando ele a viu. “Ele mandou um segurança me chamar, falamos rapidamente. Mas na hora nem sabia que ele era ele, porque eram muitos jamaicanos parecidos”, diz. Reticente, Jady não quis contar detalhes do seu encontro com Bolt. “Não foi nada demais. Foi normal”, diz ela, que não quis dizer se na cama Bolt também é veloz: "Prefiro não falar sobre isso para não me complicar. Como eu disse, foi normal".

Jady conta que não trocou telefone com Usain Bolt, mas que os dois passaram a se seguir no Instagram. Ela não mentiu. Bolt começou a segui-la. Aliás, a última pessoa das 104 que ele segue.

Entre as fotos que vazaram aparece uma em que Jady estaria recebendo 100 euros. “De jeito nenhum, ele não me pagou nada. Não recebi dinheiro”, garante ela, que pediu a Bolt para tirar fotos com ele: "Agora ele vai querer me matar. Deve estar pensando: porque fui fazer fotos com essa menina?".

Jady diz que a repercussão das fotos não foi boa para ela. "É muito negativa. Nunca quis ser famosa, estou morta de vergonha", afirma.

Jady Duarte marcou o local em que conheceu Bolt Foto: reprodução

Jady Duarte é estudante Foto: reprodução

Jady diz que enviu fotyos só para as amigas

Jady Duarte não quis falar sobre a performance do velocista Foto: reprodução

Jady Duarte se assustou com a repercussão