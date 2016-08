/ / Acidente entre Guarantã do Norte e Matupá faz uma vítima fatal

Por volta das 04:30 uma camioneta conduzida por Célio Almeida, morador da Cidade de Novo Mundo/MT, além do motorista estava no veículo sua esposa e o filho do casal. O acidente aconteceu na BR 163, na altura da divisa entre os municípios de Guarantã do Norte/MT e Matupá/MT.





Segundo informação extra oficiais a camioneta trafegava em alta velocidade, e no mesmo sentido trafegava um caminhão prancha que transportava um trator, foi quando a camioneta se chocou com o referido caminhão.





Informações é que, a mulher não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local, já Célio Almeida teve de ser levado para a capital Cuiabá, pior uma UTI aérea, já o filho do casal está internado. Policiais de Guarantã do Norte estiveram no local, para controlar o trafego da rodovia até a cheda da Policia rodoviária Federal.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Fotos: Redes Sociais)