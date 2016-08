/ / 5 candidatos a prefeito só sabem ler e escrever; 3 deles são milionários

A maioria dos candidatos a prefeito e vereador de Mato Grosso tem apenas o ensino médio completo. Os dados são divulgados pelo Tribunal Eleitoral Regional (TRE). Além disso, no perfil de cada candidato é possível saber o grau de instrução, ocupação, faixa etária, patrimônio entre outros dados.

Ao todo, os candidatos do topo do grau de instrução, com ensino médio, são 3.855. Depois, vêm aqueles que têm o ensino superior completo que somam 2.253 candidatos, sendo outros 427 com superior incompleto.

O número de candidatos com ensino fundamental para baixo é preocupante. Eles somam 3.053, que estão divididos entre completo, incompleto e sabe só ler e escrever.

No menor nível, "Lê e escreve", exigência mínima legal, já que a Constituição não permite candidatura de analfabetos, existem cinco postulantes ao cargo de prefeito em cidade do interior do estado, Anderson Andrade (PSDB), Celio da Silva (PMDB), Daniel Rosa do Lago (PDT), José Lair (PSD) e Marcos Reinert (PMDB).

Anderson Andrade (PSDB) e candidato a prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade, pela coligação “O progresso não pode parar”, que agrega os partidos PSC, PR, PSB, PSDB e PSD. No perfil do TRE consta que ele é empresário, tem um patrimônio avaliado em R$ 3,9 milhões e tem 42 anos.

O produtor rural, em Araputanga, Celio da Silva, o Celinho (PMDB), é candidato que encabeça a chapa "Unidos por uma Araputanga Melhor", que agrega os partidos PMDB, PT e PTB. Ele tem 48 anos e informou possuir apenas uma casa no valor de R$ 80 mil.

O candidato a prefeito por Porto Alegre do Norte Daniel Rosa do Lago, o Daniel da Itaquerê (PDT), 55 anos, é o administrador. Ele representa a coligação "Mãos Firmes e Trabalho de Todos Transformamos Porto Alegre do Norte", que agrega os partidos PDT, PSD, PRB, PR, PTdoB e DEM. O patrimônio está estimado em R$126,6 mil, que correspondem a terrenos e veículos, como caminhão e uma moto.

O pecuarista José Lair, o Zeca (PSD), da coligação "#JuntosSomosMaisFortes", que agrega PMDB, PSDB e PSD, é candidato para gerir Nova Guarita. Ele tem 65 anos e declarou possuir um patrimônio no valor de R$5,8 milhões.

Por fim, em Bom Jesus do Araguaia há o candidato a prefeito pelo PMDB, Marcos Reinert, 49 anos, que também é pecuarista com patrimônio avaliado em R$1,7 milhão.

Por Alexandra Lopes/RD News